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16:47, 26 января 2023Силовые структуры

Семерых россиян осудили по делу экстремистского сообщества

В Саратове осудили семерых молодых людей за экстремизм и насилие над жителями

Фото: Shutterstock

В Саратове суд вынес приговор семерым местным жителям в возрасте от 16 до 22 лет по делу экстремистского сообщества. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Трошева.

Трое фигурантов, которым не было 18 лет на момент совершения преступления, получили по 2,5 года колонии общего режима. Остальные получили один год и один месяц, десять месяцев колонии общего режима или десять месяцев колонии-поселения.

По данным ведомства, в 2020 году трое молодых людей создали экстремистское сообщество. Они были сторонниками ультраправых взглядов. С 16 декабря 2020 по 27 мая 2021 года участники совершили насильственные преступления с применением оружия в отношении пяти саратовцев.

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Екатерина Власова
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