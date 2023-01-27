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12:28, 27 января 2023Ценности

Названа самая модная у знаменитостей стрижка

Glamour: стрижка «боб» названа самой модной у знаменитостей в 2023 году

Фото: Shutterstock

Журналисты Glamour назвали стрижку «боб» самой модной у знаменитостей в 2023 году. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

По его информации, тренд задала актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную роль в популярном сериале «Уэнсдей» с упомянутой прической. После этого поисковые запросы в Google на тему «боб» увеличились в несколько раз, а модели, блогеры, телезвезды и другие инфлюэнсеры принялись укорачивать волосы, следуя новой моде.

Среди знаменитостей, которые решили сменить имидж, оказались манекенщица Хейли Бибер, рэперша Lizzo, театральная актриса Идина Мензел, а также голливудская актриса Лили Джеймс, британская певица Лили Аллен и другие именитые личности.

В декабре 2022 года Ортега ввела в моду неожиданный аксессуар. Пользователи сети принялись массово публиковать фото 20-летней знаменитости, на которых она запечатлена с проводными наушниками. Кроме того, Ортега сфотографировалась в зеркало одновременно с EarPods и беспроводными наушниками черного цвета.

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Майя Пономаренко
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