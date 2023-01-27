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10:26, 27 января 2023Ценности

Бородина снялась в прозрачном нижнем белье и показала фото подписчикам

Ведущая Ксения Бородина снялась в прозрачном нижнем белье бренда Gucci

Фото: @borodylia

Российская ведущая Ксения Бородина снялась в откровенном наряде и показала фото подписчикам. Соответствующий снимок опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

39-летняя знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в прозрачном нижнем белье итальянского бренда Gucci. На комплект нанесена монограмма упомянутой люксовой марки, при этом оголенные части тела телезвезда прикрыла эмоджи в виде красных сердец. Из аксессуаров на Бородиной — массивная золотая цепь.

Кроме того, ведущей нанесли на веки длинные стрелки, а волосы распустили. Бородина также снялась во втором образе — боди Alexander Wang и кожаных брюках. Известно, что стилистом фотосессии выступил Алеко Надирян.

В ноябре 2022 года Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. «На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и если что не так — я сама это увижу!» — заявила она.

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Карина Черных
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