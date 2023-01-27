ЕС призвал ЮАР повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

Боррель призвал ЮАР использовать отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине

Южно-Африканская Республика (ЮАР) должна использовать свои отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страну повлиять на Москву, его слова передает Reuters.

«ЮАР должна использовать отношения с Россией для содействия прекращению конфликта на Украине. Мы не призываем выбирать стороны, но оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок», — высказался глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», примет участие в совместных учениях с Военно-морскими силами (ВМС) Китая и ЮАР. Они пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана.