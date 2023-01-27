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16:24, 27 января 2023Интернет и СМИ

Финского журналиста осудили за статью о слежке за российскими военными

Окружной суд Хельсинки осудил журналиста газеты Helsingin Sanomat за разглашение гостайны

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Окружной суд Хельсинки осудил журналиста крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, написавшей о слежке за российскими военными, за разглашение государственной тайны. Еще одного сотрудника издания оставили без приговора, самому ресурсу предписано удалить статью с сайта. Об этом сообщается на сайте газеты.

Суд осудил журналиста за публикацию материала под названием «Секретное место Финляндии» об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими Вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа. От издания потребовали удалить соответствующий материал.

Одному из сотрудников Helsingin Sanomat назначили наказание в виде 50 суточных штрафов. Еще один журналист газеты остался без приговора, с третьего обвинения были сняты. Журналисты свою вину не признали.

В августе газета Helsingin Sanomat отвергла обвинения против трех ее журналистов в разглашении тайны, связанной с безопасностью государства. Главред издания заявил, что вся используемая в материалах газеты информация есть в открытых источниках.

В декабре 2017 года Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование о передаче газете Helsingin Sanomat секретных документов о военной разведке страны. В частности, издание написало о слежке за российскими военными и опасениях разведки Финляндии по поводу газопровода «Северный поток».

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Олег Давыдов
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