Мужчина напал на фиксировавшего нарушения ПДД инспектора в Москве

В Москве идет поиск мужчины, избившего инспектора фиксации нарушений ПДД

В Москве правоохранители ведут поиск мужчины, который избил фиксировавшего нарушения ПДД инспектора «Администратора московского парковочного пространства». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, днем 25 января на Ленинском проспекте прохожий подошел к инспектору, который фотографировал припаркованный в неположенном месте автомобиль «Газель», и начал оскорблять его, после чего толкнул и начал избивать. После инцидента нарушитель скрылся.

Нападение попало на видео. На кадрах видно, как буйный прохожий толкает сотрудника АМПП, тот падает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.