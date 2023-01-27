Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 27 января 2023Силовые структуры

Мужчина напал на фиксировавшего нарушения ПДД инспектора в Москве

В Москве идет поиск мужчины, избившего инспектора фиксации нарушений ПДД

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Москве правоохранители ведут поиск мужчины, который избил фиксировавшего нарушения ПДД инспектора «Администратора московского парковочного пространства». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, днем 25 января на Ленинском проспекте прохожий подошел к инспектору, который фотографировал припаркованный в неположенном месте автомобиль «Газель», и начал оскорблять его, после чего толкнул и начал избивать. После инцидента нарушитель скрылся.

Нападение попало на видео. На кадрах видно, как буйный прохожий толкает сотрудника АМПП, тот падает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В управделами президента России прокомментировали ЧП с Ми-8 во Внуково
На МКАДе перекрыли движение из-за загоревшегося автомобиля
На Западе назвали предпосылки к стагнации украинского конфликта в будущем
Брат Ельцина ответил на вопрос о сроках окончания СВО
Молния попала в купавшегося в океане мальчика
Сергей Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя»
Психолог рассказала о правильной борьбе с вредными привычками детей
Абхазия ввела бесполетные зоны
В Германии сравнили главу МИД со слоном из-за слов о «войне против России»
Финского журналиста осудили за статью о слежке за российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.