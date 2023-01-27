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18:49, 27 января 2023Из жизни

Мужчина угнал катафалк с умершим и выбросил его обнаженное тело на улицу

New York Post: мужчина угнал фургон с покойником и выбросил его обнаженное тело на улицу
Deon Howard

Deon Howard. Фото: RockfordILPolice

Житель американского штата Иллинойс угнал принадлежащий похоронному бюро катафалк с покойником и выбросил обнаженное тело умершего на улице в Чикаго. Об этом сообщает New York Post.

23-летний Деон Ховард угнал катафалк с территории похоронного бюро «Коллинз и Стоун» в городе Рокфорд. В грузовом отсеке фургона находилось тело 47-летнего Кертиса Брауна — отца 12 детей, внезапно умершего от сердечного приступа.

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На следующий день полиция обнаружила брошенный фургон, но покойного Брауна внутри не оказалось. Вскоре тело мужчины было найдено в Чикаго, в 160 километрах от похоронного бюро.

«Они нашли моего ребенка. Его бросили в переулке голым. На нем не было никакой одежды», — рассказала мать покойного Синди Ховард. Женщина узнала о пропаже тела лишь за несколько часов до того, как его нашли.

Директор похоронного бюро Брэнди Коллинз недавно была оштрафована на 10 тысяч долларов (689,6 тысячи рублей) за непрофессиональное поведение и содействие нелицензированной деятельности. Семья Браун требует закрытия ее похоронного бюро.

Полиции пока не удалось задержать угонщика.

Ранее сообщалось, что уволившийся сотрудник похоронного бюро в Бирском районе Башкирии угнал катафалк. Мужчина был пьян, но смог выехать из гаражного помещения, не задев ни одного гранитного надгробия.

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Алиса Дмитриева
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