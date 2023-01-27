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09:24, 27 января 2023Силовые структуры

Капитана российского судна отдали под суд за смертельное отравление экипажа

Завершено следствие по делу экс-капитана судна «Улус-Скай» об отравлении газом экипажа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела бывшего капитана морского судна «Улус-Скай» Евгения Лебедева, обвиняемого в отравлении газом экипажа из десяти человек, один из которых погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фигуранту вменяется нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека, и оставление в опасности.

По данным следствия, 6 марта 2015 года до отправления в рейс на судне, стоящем в порту Астрахани, были проведены фумигационные работы с применением пестицидов. Газом фосфина был обработан груз зерна для его длительного хранения и перевозки. Во время следования теплохода в акватории Каспийского моря капитан Лебедев не проконтролировал загазованность в жилых помещениях. В ночь на 13 марта 2015 года газом отравились десять членов экипажа, в результате старший помощник капитана скончался на корабле, остальные девять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Лебедев не принял мер к своевременному прибытию спасателей для оказания медпомощи пострадавшим, считают в СКР. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Любовь Ширижик
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