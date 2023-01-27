Михаил Романов возложил цветы к мемориальной доске на Невском проспекте

Михаил Романов возложил цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев», посвященной 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На стене дома № 14 по Невскому проспекту сохранена предупреждающая блокадная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Каждый год петербуржцы собираются там, чтобы отдать дать памяти героям Ленинграда.

В церемонии также приняли участие глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, члены правительства Санкт-Петербурга, жители блокадного Ленинграда, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, волонтеры, горожане.

После минуты молчания Михаил Романов обратился к участникам церемонии.

«Мы встречаемся здесь каждый год, в сентябре и в январе. Каждый новый сентябрь и каждый новый январь уносят драгоценные жизни современников блокады. Но у стены с блокадной надписью растет количество принесенных их потомками цветов. И не утихает в наших сердцах скорбь по тем, кто погиб в блокадные годы, и не гаснет в наших душах ненависть к фашизму.

Предупреждение об опасности при артобстреле — как предупреждение всему миру: фашизм, нацизм несут смерть, разрушения, горе. Сегодня мы видим, что это предупреждение не сработало — неонацистские силы вновь угрожают нашему государству, вновь атакуют мирные земли. Собираясь здесь ежегодно, мы снова и снова предупреждаем мир об угрозах, которые несет фашизм, обращаем внимание общества на то, что, если не противостоять нацизму, улиц, представляющих опасность, во всех городах во всех странах будет становиться все больше и больше. Блокада Ленинграда — страшный мотиватор для всеобщей борьбы с нацизмом. В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы радуемся победам прошлого, ждем побед в настоящем и скорбим о тех, кто отдал за Родину свою жизнь тогда и жертвует ей сейчас», — сказал Михаил Романов.

Парламентарий возложил цветы к мемориальной доске и поклонился одному из символов Ленинградской победы, пообщался с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами.

