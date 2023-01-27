LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России

Компания LVMH потеряла 210 млн евро из-за продажи сети магазинов Sephora в России

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) потерял 210 миллионов евро из-за ухода сети магазинов косметики Sephora из России. Сумма убытка подсчитана в финансовом отчете компании за 2022 год.

Решение о продаже Sephora российскому менеджменту компания LVMH приняла после начала боевых действий на Украине. Вместе с тем в отчете отмечается, что военный конфликт и последовавшие за ним санкции не оказали существенного влияния на глобальный бизнес компании. В России активы LVMH в основном были связаны с торговым оборудованием и оснащением магазинов.

В LVMH также напомнили, что деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года. Но несмотря на то, что магазины Sephora в стране были закрыты, компания продолжала выплачивать заработную плату своим сотрудникам вплоть до продажи бизнеса в октябре прошлого года.

В то же время выручка холдинга по итогам 2022 года стала рекордной и достигла 79 миллиардов евро, что на 23 процента превышает показатели 2021 года. Свободный денежный поток увеличился на 33,6 процента в годовом выражении и составил 10,1 миллиарда евро, чистая прибыль достигла 14 миллиардов евро. Компания зафиксировала существенный рост бизнеса в Японии, Европе и США.

LVMH принадлежат такие модные бренды, как Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Christian Dior, Guerlain, Hublot, Tiffany & Co, а также марки алкогольных напитков Chandon, Krug, Veuve Clicquot и Hennessy и другие. Продажи одежды, обуви и аксессуаров принесли компании наибольшую выручку — 38,6 миллиарда евро. На продажи часов и ювелирных украшений пришлось 10,5 миллиарда выручки, на парфюм и косметику — 7,7 миллиарда, а на алкоголь — 7 миллиардов.

В этом году владелец и глава LVMH французский бизнесмен Бернар Арно вышел на первое место в рейтинге богатейших людей мира после резкого сокращения состояния предыдущего лидера — Илона Маска. По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал Арно и его семьи на сегодняшний день оценивается в 191 миллиард долларов.

