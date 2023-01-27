МИД назвал препятствие для улучшения отношений с США

Захарова: об улучшении отношений США и России речи нет, пока убивают россиян

Москва «не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что не считает это в принципе возможным, пока США принимают решения о поставках тяжелых вооружений. Цитату приводит РИА Новости.

«Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны, мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем», — заявила она. Захарова назвала убийства россиян, к которым, по ее мнению, приводят такие поставки, главным препятствием для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

Слова дипломата прозвучали на фоне сообщений о том, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Ранее Трейси была послом США в Армении, в 2012-м — 2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-м — 2011 годах была замглавой миссии в Туркмении.