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21:15, 27 января 2023Среда обитания

Названы негативные последствия несогласованной перепланировки в квартире

Инженер Мамин: незаконная перепланировка может привести к снижению эффективности отопления

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проведение незаконной перепланировки квартиры способно значительно значительно снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. Ее негативные последствия «Газете.ру» назвал эксперт в области разработки проектной и технической документации, инженер Дмитрий Мамин.

Специалист напомнил, что даже сравнительно небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным — например, превышения допустимого предела нагрузок для несущих конструкций способно привести к тому, что дом станет менее прочным и покроется трещинами.

«Такие проблемы могут возникнуть при замене перегородок на более тяжелые, не предназначенные проектом. Достаточно часто встречаются случаи, когда строители решают для экономии времени и сил заделать зазоры между перекрытием и перегородкой цементным раствором, а не специальной эластичной демпферной лентой. В результате перегородка становится частью несущей конструкции. Поскольку перегородки не предназначены для таких нагрузок, велика вероятность, что перегородка покроется трещинами. Также это негативно влияет и на конструкционные свойства перекрытия, что может привести к ускорению его износа», — пояснил Мамин.

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В качества примера негативных последствий для жильцов дома в результате несогласованной перепланировки эксперт выделил снижение эффективности отопления в отремонтированной квартире и во всех квартирах по стояку из-за изменения теплового контура здания (в случае переноса радиатора или батареи на балкон или лоджию). Другой вариант — уменьшение вентиляционного короба или его удаление, которое может повлечь за собой застои воздуха, образование грибков и плесени в ванных комнатах и туалетах. Наконец, незаконные перепланировки в звукоизоляционном контуре зачастую приводят к разрывам, которые будут только усиливать звукопередачу.

Мамин порекомендовал проводить подобные вмешательства в облик квартиры лишь в соответствии с проектом переустройства или перепланировки.

Ранее в январе об опасных последствиях незаконной перепланировки россиянам рассказали в Мосжилинспекции. По словам экспертов, популярное у москвичей размещение ванной или санузла над жилой зоной соседей снизу рискует привести к протечкам, устранение которых повлечет большие расходы.

Полина Кислицына
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