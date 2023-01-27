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12:07, 27 января 2023Россия

Омбудсмен назвала возможную причину самоубийства российского пятиклассника

Омбудсмен назвала конфликт с матерью причиной самоубийства пятиклассника в Новосибирске

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Причиной самоубийства пятиклассника в Новосибирске мог стать конфликт с мамой. Такую версию случившегося назвала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, пишет Ngs.ru.

По ее данным, конфликт с матерью у ребенка мог возникнуть из-за проблем с учебой. Детский омбудсмен подчеркнула, что обстоятельства произошедшего пока уточняются, заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначено на 30 января.

Погибший мальчик жил с мамой в Новосибирске с 2021 года, семья была благополучной и не состояла на учете. Омбудсмен Болтенко обратилась к прокурору Новосибирской области с просьбой разобраться в смерти школьника.

О гибели 11-летнего ребенка в Новосибирске стало известно в четверг, 27 января. Его тело нашли в одной из квартир города, рядом с ним была предсмертная записка, содержание которой неизвестно. Знакомая семьи рассказала, что в семье погибшего был еще один ребенок, его воспитывала мать без отца.

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Анастасия Шейкина
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