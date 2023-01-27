Shell решила выйти из бизнесов в трех странах

Reuters: Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах из-за «жестких рыночных условий». Об этом пишет Reuters.

Европейские поставщики энергии в прошлом году столкнулись с резкими скачками оптовых цен и попытками правительств разных стран оградить потребителей от растущих счетов. Shell заявила, что приступила к стратегическому анализу трех предприятий. Это займет несколько месяцев, решение об их будущем еще не принято.

В 2022 году Shell вложила почти 1,5 миллиарда долларов в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии, чтобы помочь ему справиться с огромной волатильностью цен на электроэнергию. Несмотря на то, что розничный бизнес столкнулся с трудностями, Shell собирается зафиксировать рекордную годовую прибыль в размере более 30 миллиардов долларов по итогам 2022 года.

Сразу после начала спецоперации на Украине Shell заявила о намерении выйти из совместных проектов с Россией. 28 февраля нефтегазовый концерн сообщил, что хочет прекратить свое участие в проекте «Северный поток-2» и «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (СПГ).