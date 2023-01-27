Опальному схиигумену Сергию вынесли приговор

Опального схиигумена Сергия, в миру Николая Романова, приговорили к 7 годам колонии

В Москве Бабушкинский районный суд приговорил опального схиигумена Сергия, в миру Николая Романова, к семи годам колонии общего режима. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Николая Романова виновным в экстремизме, склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушение права на свободу совести. Его помощник Всеволод Могучев также признан виновным в экстремизме и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

1 сентября 2021 года стало известно о возбуждении второго дела против отца Сергия. Основанием для привлечения его к уголовной ответственности стало создание и распространение в интернете шести роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям.

Бывший схимонах был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии.