В Москве взяли под стражу обвиненного в убийстве экс-супруги чайником россиянина

В Москве суд взял под стражу мужчину, обвиненного в убийстве экс-супруги ножом и чайником

В Москве заключили под стражу 45-летнего местного жителя, обвиненного в убийстве экс-супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По версии следствия, 28 декабря 2022 года экс-супруги поссорились во время застолья, в ходе чего мужчина сначала ударил потерпевшую по голове чайником, а затем нанес множество ножевых ранений по туловищу. Тело убитой он спрятал на балконе и скрылся, взяв с собой телефон женщины. С него мужчина от лица убитой сообщил общей дочери об отъезде и несколько дней поддерживал с ней переписку.

В полицию обратились родственники потерпевшей, когда общение с ней прервалось. Обвиненный сознался в преступлении и показал, где оставил труп.

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