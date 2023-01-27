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14:13, 27 января 2023Ценности

Гардеробная певца Криса Брауна размером с магазин разгневала фанатов

Певец Крис Браун показал гардеробную размером с магазин и подвергся критике в сети

Фото: Scott Roth / Invision / AP

Американский певец Крис Браун показал огромную гардеробную в собственном доме и подвергся критике в соцсетях. На соответствующие комментарии фанатов обратили внимание в Independent.

33-летний исполнитель поделился роликом, на котором продемонстрировал комнату с множеством рейлов, построенную специально для хранения его нарядов, обуви и различных аксессуаров. На размещенных кадрах видно, что все помещение завешано различной одеждой знаменитости. «Я создал гардероб размером с магазин», — пошутил музыкант в видео.

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Поклонников разгневала публикация Брауна, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Крис, твой гардероб больше похож на барахолку», «Ужасная организация», «Выглядит как дешевый секонд-хенд», «Это что, рынок?», «Зачем строить такие комнаты, если сотни людей нуждаются в еде во всем мире?» — возмутились подписчики артиста.

Сам певец никак не отреагировал на шквал хейта в социальных сетях.

В мае 2018 года Крис Брауна обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако сам Браун сумел предоставить алиби. Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке.

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Майя Пономаренко
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