Бухгалтер российской коррекционной школы украла миллионы ради покупки иномарок

В Дагестане бухгалтера школы-интерната отправили в колонию за хищение 58 миллионов рублей

В Дагестане бухгалтер коррекционной школы получила 2,5 года колонии поселения за хищение 58 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash Gor.

По данным издания, осужденная воспользовалась моментом, когда в учебное заведение было перечислено 133 миллиона рублей на зарплаты сотрудников за несколько лет и еще 40 миллионов, которые предназначались на налоги. В сговоре с директором бухгалтер смогла с помощью трех эпизодов мошенничества и одного уклонения от налогов увести миллионы рублей школы-интерната, на которые купила иномарки Toyota Rav 4 и Mercedes-Benz..

По решению суда у мошенницы изъяли обе иномарки, а также два жилых помещения, кроме того, в казну государства вернулись не потраченные осужденной деньги.

5 марта 2022 года сообщалось, что в Башкирии бывшего директора аграрно-технологического колледжа обвинили в хищении более 23,8 миллиона рублей, выделенных для детей-сирот, малоимущих студентов и детей-инвалидов.