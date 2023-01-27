Белый дом объяснил нежелание Байдена посещать Украину

Белый дом: президент США Байден посетит Украину, когда будет подходящее время

Президент США Джо Байден посетит Украину когда будет подходящий момент, но сейчас не время для официальных визитов. Так нежелание американского лидера приехать в Киев объяснил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«[Байден и президент Украины Владимир Зеленский] разговаривают довольно часто... Думаю, что президент в какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент», — заявил Кирби.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может посетить Польшу в рамках своей пока не подтвержденной поездки в Европу в феврале. Отмечается, что Европу также может посетить вице-президент Соединенных Штатов Камала Харррис для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.