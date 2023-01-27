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16:14, 27 января 2023Мир

Белый дом объяснил нежелание Байдена посещать Украину

Белый дом: президент США Байден посетит Украину, когда будет подходящее время

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден посетит Украину когда будет подходящий момент, но сейчас не время для официальных визитов. Так нежелание американского лидера приехать в Киев объяснил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«[Байден и президент Украины Владимир Зеленский] разговаривают довольно часто... Думаю, что президент в какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент», — заявил Кирби.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может посетить Польшу в рамках своей пока не подтвержденной поездки в Европу в феврале. Отмечается, что Европу также может посетить вице-президент Соединенных Штатов Камала Харррис для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Виктория Кондратьева
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