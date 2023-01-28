В Госдуме заявили о реализации Западом программы гитлеровцев на Украине

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Запад реализует на Украине программу Гитлера

Страны Запада фактически начали реализовывать на Украине программу гитлеровцев по геноциду славян. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По словам политика, США и их союзники способствуют уничтожению славянского населения, продолжая поставлять оружие и военную технику Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«К сожалению, Украина и украинский народ одурманены и не понимают, что их просто использовали, чтобы натравить на Россию. Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной», — пояснил Шеремет.

Он также отметил, что украинскому народу в сценарии, разработанном Западом, уготована роль жертвы.

Ранее в январе посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков.