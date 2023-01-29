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21:47, 29 января 2023Мир

Эрдоган назвал свои отношения с Путиным честными и уважительными

Президент Турции Эрдоган назвал свои отношения с Путиным честными и уважительными
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным честными и уважительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», — подчеркнул турецкий лидер.

16 января глава Турции провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также подтвердил готовность стать посредником для установления мира на Украине. Политики также обсудили обмен пленными солдатами. «По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в заявлении Кремля.

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Марина Совина
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