Президент Турции Эрдоган назвал свои отношения с Путиным честными и уважительными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным честными и уважительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», — подчеркнул турецкий лидер.

16 января глава Турции провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также подтвердил готовность стать посредником для установления мира на Украине. Политики также обсудили обмен пленными солдатами. «По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в заявлении Кремля.

