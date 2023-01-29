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14:38, 29 января 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении полусотни бойцов ВСУ группировкой «Западная»

В Минобороны заявили об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Силы группировки «Западная» за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении до полусотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 29 января, заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российская артиллерия вместе со штурмовой и армейской авиацией нанесла удары по позициям противника близ населенных пунктов Табаевка и Синьковка в Херсонской области, а также в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). В итоге находившиеся там 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ понесли потери.

Кроме того, российские военные пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп близ населенных пунктов Ольшана, Лиман Первый и Крахмальное Харьковской области.

В итоге на данном направлении за сутки были ликвидированы до 50 бойцов ВСУ, а также самоходная гаубица «Акация» и бронетранспортер.

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Варвара Кошечкина
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