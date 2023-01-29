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21:31, 29 января 2023Мир

Делегация Госдумы во главе с Володиным прилетела в Туркмению

Делегация Госдумы во главе с вице-спикером Володиным прилетела с визитом в Туркмению

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Делегация Госдумы во главе с вице-спикером Вячеславом Володиным прибыла в столицу Туркмении Ашхабад с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сразу по прилете состоялась встреча с членами парламента Туркмении.

Уточняется, что в рамках визита запланированы встречи делегации в парламенте республики. Депутаты двух государств в целях развития двусторонних отношений обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства с участием руководителей дипломатических миссий назвал Россию главным союзником Ашхабада. Туркменский лидер рассказал, что состоявшийся в июне 2022 года визит в Россию помог достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям сотрудничества.

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Юлия Мискевич
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