Верблюжья кавалерия на военном параде в Индии попала на видео

В Индии верблюжья кавалерия с минометами поучаствовала в параде в честь Дня Республики

В Индии Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии принял участие в параде в честь Дня Республики. Запись публикует РБК.

На кадрах видно, как боевые верблюды шагают по улице под звуки духового оркестра. Животные были одеты в специальные камуфлированные попоны и перевозили не только военных с винтовками, но и небольшие минометы.

Известно, что верблюжья кавалерия входит в состав подразделений пограничных сил Индии. Ранее она использовалась для патрулирования границы на западе страны на территории пустыни Тар.

Ранее сообщалось, что на российской базе отдыха верблюд набросился на сторожа и искусал его до смерти.