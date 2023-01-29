В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием

TAC: план Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать третью мировую

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил редактор журнала American Conservative Род Дрехер.

По словам журналиста, Россия не позволит забрать ни Крым, ни Донбасс. «Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть — но такова политика Зеленского, и США ее поддерживают», — заявил он.

Дрехер считает, что Америка нарушила красные линии, когда в 2008 году сообщила о намерении принять Украину в Нато. Редактор отмечает, что для России Украина стратегически важна. Именно этим и можно объяснить ее действия.

Кроме того, американский журналист предположил, что Вашингтон может отправить американский контингент для помощи украинской армии. Ведь в рядах Вооруженных сил Украины недостаточно бойцов. Это уже будет объявление войны России, добавил он. Однако это не в интересах граждан США и европейцев.

«И если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени», — заключил Дрехер.

