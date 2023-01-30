Курс доллара на торгах превысил 70 рублей

Во время торгов на Московской бирже в понедельник, 30 января, курс доллара подскочил до максимальных за две с половиной недели значений и превысил 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К обеду курс доллара расчетами «завтра» вырос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро — на 79 копеек. Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро — с 9 января.

Российская валюта резко укрепилась с 6 по 12 января, после чего начала слабеть. Одним из факторов роста стало заявление Минфина о возобновлении бюджетного правила, которое предусматривает продажу валюты на бирже в случае снижения стоимости нефти.

В настоящий момент, по словам опрошенных «Интерфаксом» экспертов, рубль дешевеет в силу снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат января. Давление на рубль также оказывают ожидания новостей на тему потолка цен на российские нефтепродукты.