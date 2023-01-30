Сыновья Памелы Андерсон рассказали о влиянии скандала с секс-видео на их жизни

Сыновья Памелы Андерсон рассказали о влиянии скандала с секс-видео родителей на их жизни

Сыновья актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли рассказали о разрушительном влиянии скандала с секс-видео родителей на их жизни. Об этом пишет The Sun.

Старший сын Брэндон, родившийся в 1996 году, рассказал в документальном фильме Netflix «Памела, история любви», что он участвовал в драках на детской площадке из-за прошлого Андерсон. «Когда я был ребенком, я всегда думал, что все знают обо мне и моей семье то, чего им действительно не следовало знать, все знают этот маленький грязный секретик о моей семье», — поделился он.

Младший сын пары Дилан, которому сейчас 25 лет, также тяжело переживал случившееся. «Когда я работала в Playboy, я не думала, что скоро у меня будут дети, они вырастут и им будет стыдно», — сказала Андерсон.

Она отметила, что думала рассказать о своей работе сыновьям в соответствующем информации возрасте, однако они узнали об этом раньше. «Я помню, как однажды после школы Дилан подошел ко мне в слезах и спросил: "Зачем вы сняли это видео?"», — говорит она.

Младший сын актрисы и модели сказал, в свою очередь, что мать всегда ставила семью первыше всего. «Все было бы иначе, если бы она заработала деньги на этой записи», — сказал он, добавив, что люди зарабатывали миллионы долларов, но Андерсон говорила нет, потому что на 100 процентов заботилась о том, чтобы ее семья была в порядке, и он был в порядке.

Старший сын Андерсон отметил, что был бы счастливее, если бы она заработала целое состояние, как Ким Кардашьян, чье секс-видео, опубликованное в 2007 году, помогло ей стать звездой реалити-шоу и миллиардершей. «Вместо этого она сидела без дела и смотрела, как ее карьера растворяется в воздухе. Она была в долгах большую часть своей жизни», — сказал он.

Ранее Андерсон назвала свой метод спасения во время скандала с секс-видео.