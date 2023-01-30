Умерла актриса из «12 стульев» и «Непокоренный» Ольга Когут

Актриса Ольга Когут умерла в возрасте 53 лет

Умерла известная актриса Ольга Когут. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут. Ушла в очень молодом возрасте. Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека», — говорится в заявлении театра.

Причина смерти артистки не уточняется. Она скончалась в возрасте 53 лет.

Ольга Когут родилась 18 марта 1969 года в Донецке.