Участница популярного российского шоу раскрыла изнанку программы

Участница шоу «Кондитер» Баскова заявила, что ведущий Агзамов в жизни веселый и «классный»

Участница популярного телешоу «Кондитер» на канале «Пятница!» Татьяна Баскова из Уссурийска заявила, что ведущий программы Ренат Агзамов в жизни отличается от своего экранного образа. Изнанку передачи она раскрыла в беседе с KP.RU.

По словам россиянки, до съемок в передаче ей не нравился Агзамов, так как казался грубым и злым. «Но, как оказалось, Ренат не такой, как на экране. Мнение, конечно, изменилось. Он такой классный, веселый, прикольный!» — поделилась Баскова и отметила, что во время общения с ведущим у нее создавалось ощущение, что они старые знакомые.

Она добавила, что участники программы, несмотря на конкуренцию, помогали друг другу на съемках. Вместе с тем иногда, по ее словам, могли случаться казусы: к примеру, кондитеры забирали приборы и технику соперников, которые те заранее отложили для себя.

Шоу «Кондитер» с Агзамовым выходит на «Пятнице!» с 2017 года. Участники программы состязаются за денежный приз, создавая торты на заданную тематику и выполняя указанные условия относительно их формы, украшения и начинки.

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