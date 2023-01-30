Спикер Минобороны Конашенков заявил о продолжении наступления на донецком направлении

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам официальный спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, за сутки на этом направлении российские военнослужащие уничтожили более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в ходе наступления Вооруженные силы России подбили несколько единиц техники ВСУ — один танк и одну боевую машину пехоты, два пикапа, установку реактивной системы залпового огня «Град» и гаубицу Д-30. По заявлению Конашенкова, среди уничтоженной техники есть и одна поставленная США радиолокационная станция N/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что на донецком направлении российские военные заняли новые, более выгодные рубежи и позиции.