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14:20, 30 января 2023Россия

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Спикер Минобороны Конашенков заявил о продолжении наступления на донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам официальный спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, за сутки на этом направлении российские военнослужащие уничтожили более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Кроме того, в ходе наступления Вооруженные силы России подбили несколько единиц техники ВСУ — один танк и одну боевую машину пехоты, два пикапа, установку реактивной системы залпового огня «Град» и гаубицу Д-30. По заявлению Конашенкова, среди уничтоженной техники есть и одна поставленная США радиолокационная станция N/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что на донецком направлении российские военные заняли новые, более выгодные рубежи и позиции.

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Марк Леонов
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