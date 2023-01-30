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13:24, 30 января 2023Мир

Кремль прокомментировал атаку на военный объект в Иране

Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют полную картину атаки БПЛА в Иране

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва осуждает атаку на военный объект в Иране, российские спецслужбы анализируют полученную информацию для составления полной картины произошедшего и определения страны-исполнителя. Так ЧП на территории Ирана прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Разумеется, наши службы анализируют информацию, с тем чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», — заявил представитель Кремля.

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Виктория Кондратьева
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