Кремль прокомментировал атаку на военный объект в Иране

Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют полную картину атаки БПЛА в Иране

Москва осуждает атаку на военный объект в Иране, российские спецслужбы анализируют полученную информацию для составления полной картины произошедшего и определения страны-исполнителя. Так ЧП на территории Ирана прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Разумеется, наши службы анализируют информацию, с тем чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», — заявил представитель Кремля.