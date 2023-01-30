Российский генерал объяснил проблемы в армии реформами экс-министра обороны

Генерал Липовой: Россия сократила численность армии из-за реформ экс-министра обороны

Проблема с сокращением численности российской армии и, как следствие, многих военных специалистов связана с реформами экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом заявил Ura.ru председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой.

«То, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков нанес большой ущерб, вред боеготовности и боеспособности армии, — это факт. В его бытность были закрыты до 50 военных училищ, часть академий, выведены в другие места службы. Все это логически никак не связывалось с физическим состоянием армии», — заявил он. По мнению Липового, армия до сих пор ощущает последствия реформ, которые Сердюкову не позволили завершить. Он также подчеркнул, что все, что делал бывший глава Минобороны, было гладко лишь на бумаге.

Липовой напомнил, что из-за закрытия образовательных учреждений для военных Россия столкнулась с дефицитом ряда специалистов. «То, что армия при нем уменьшилась, были сокращены ряд частей и соединений, расформированы военные учебные заведения, это точно так же сказалось на боеготовности сегодня», — объяснил он.

В сентябре 2022 года военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сравнил черты характера министра обороны России Сергея Шойгу и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова, заявив, что скучает по последнему. Военкор отметил, что Шойгу при всей своей жесткости более «человечный».