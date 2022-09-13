Военкор сравнил черты характера Шойгу и Сердюкова

Военкор Сладков заявил, что Сердюков был более жестким министром обороны, чем Шойгу

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладковв в эфире Соловьев Live сравнил черты характера министра обороны России Сергея Шойгу и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова, заявив, что скучает по последнему.

«Я иногда по нему [Сердюкову] скучаю. (...) Жесткий он был», — признался военкор. По его словам, он мог превратить мирное время в военное.

Сравнивая характеры Шойгу и Сердюкова, военкор заметил, что Шойгу при всей своей жесткости более «человечный». «Он классный мужик на самом деле», — заключил Сладков.

Сердюков занимал пост министра обороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он оказался замешан в скандале о мошенничестве в компании «Оборонсервис» на сумму более трех миллиардов рублей и проходил свидетелем по этому делу.

На посту главы Минобороны Сердюков инициировал реформу Вооруженных сил. Первый этап изменений включал в себя сокращение численности личного состава в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.

В данный момент Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».