Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине

Минобороны России отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине

Активные действия Министерства обороны России смогли остановить реализацию военно-биологических программ США, которая наблюдалась на территории Украины. Об этом в понедельник, 30 января, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его слова приводит ТАСС.

Об этом представитель Минобороны России заявил во время брифинга, посвященному анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», — сказал он.

Кириллов добавил, что Америка во избежание критики начала менять подходы к организации военно-биологических программ. Штаты, объяснил он, делают заказчиком гражданские ведомства, такие как минздрав, минэнерго и агентство по международному развитию.

В июле Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).