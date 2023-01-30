Пытавшийся 8 Марта откусить уши другу и зарезать его россиянин осужден на 5 лет

Уралец, пытавшийся откусить уши другу и зарезать его 8 Марта, получил 5 лет колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы 24-летнего местного жителя Дмитрия Васильева за покушение на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд установил, что 8 марта 2022 года в Международный женский день между Васильевым и потерпевшим возникла ссора на почве неприязненных отношений. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший был другом подсудимого, уточняет URA.RU.

Васильев получил от приятеля несколько ударов кулаками, после чего решил его убить. Он повалил товарища на пол, попытался откусить ему уши, а затем ножом нанес несколько ударов. Затем подсудимый снял истекавшего кровью друга на видео.

Потерпевший был срочно госпитализирован и благодаря своевременной помощи врачей выжил.