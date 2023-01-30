«Яндекс» заявил об отсутствии угрозы для пользователей в связи с утечкой

«Яндекс» заявил об отсутствии угрозы пользователям и сервисам в связи с утечкой части кода

«Яндекс» раскрыл первые итоги аудита, который проводится в связи с утечкой части старого исходного кода. В заявлении пресс-службы на сайте компании говорится, что угроза пользователям или сервисам в связи с инцидентом отсутствует.

«Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что расследование в связи с обнаружением фрагментов программного кода некоторых сервисов продолжается, были выявлены несколько случаев серьезного нарушения собственной политики, в том числе принципов «Яндекса» и правил корпоративной этики.

В пресс-службе указали, что в коде содержались контактные данные некоторых партнеров, например, водителей, их контакты и номера удостоверений передавались из одного парка в другой в ряде случаев. Также в сервисе «Яндекс Лавка» присутствовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки о рекламе.

Ранее, 26 января, на сайте «Хабр», посвященном новостям из мира IT-технологий, появилась информация об утечке исходных кодов и сопутствующих им данных множества сервисов и программ «Яндекса». Утверждалось, что общий объем архивов составляет более 44,7 гигабайта.