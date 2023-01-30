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15:18, 30 января 2023Бывший СССР

Зеленский провел совещание в Николаевской области

Президент Украины Зеленский приехал в Николаевскую область и обсудил ситуацию в регионе
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область и обсудил ситуацию в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

«Во время визита провел совещание по текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины», — написал он. Зеленский уточнил, что было рассмотрено состояние энергетической инфраструктуры в области. Кроме того, президент Украины провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Николаеве.

По информации украинского издания «Страна.ua», политик посетила разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с подсолнечным маслом. Как сообщает источник издания, Дания «взяла своеобразное шефство» над восстановлением Николаева. Отмечается, что власти страны передали городу системы очистки воды.

Ранее стало известно о передаче самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства Украине со стороны Дании. Минобороны королевства заявило, что было решено отправить Киеву 19 гаубиц. Таким образом, Дания стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Украины.

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Кристина Есикова
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