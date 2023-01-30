Лукашенко встретили в Зимбабве песнями и плясками

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Зимбабве

Местные жители Зимбабве, куда прилетел с официальным визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко, встретили его песнями и плясками. Видео публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как белорусский президент идет рядом с лидером африканской страны Эммерсоном Мнангагвой в аэропорту в Хараре. Отмечается, что на встрече также прозвучал гимн Белоруссии.

Для Лукашенко устроили традиционные танцы с бубнами и барабанами. Кроме того, на него повесили местное традиционное украшение из цветов. Такое же надел и Мнангагва.

25 января Лукашенко посетил Арабские Эмираты. Самолет политика совершил посадку в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби. Отмечалось, что по прилете у белорусского президента состоялись краткие переговоры.