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14:21, 31 января 2023Культура

Лана Дель Рей и Ким Петрас получат награды Billboard Women in Music

Премия Billboard Women in Music наградит самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии

Фото: Globallookpress.com

Премия Billboard Women in Music 1 марта наградит самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Уже сейчас известно о некоторых певицах, которые получат награды в лос-анджелесском YouTube Theater. Так, Лана Дель Рей будет награждена за лучшее визуальное сопровождение к музыке. Рэпершу Latto удостоят приза как артистку, чьи треки последний год доминировали на радио. Ким Петрас отметят за успехи в покорении хит-парадов.

Иконой года назвали латиноамериканскую певицу и композитора Иви Куин. В категории «Прорыв года» приз достанется хип-хоп-артистке Doechii.

Имя исполнительницы, которая получит приз в номинации Woman of the Year («Женщина года»), будет объявлено позже.

В 2022 году главную награду получила певица Оливия Родриго. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт. «Быть ​​молодой женщиной в музыкальной индустрии не всегда легко, но я нашла силу в женщинах, которые пришли до меня, проложили путь и открыли двери для таких людей, как я», — прокомментировала свою победу Родриго. Она добавила, что ее трогает креативность и храбрость женщин, которые начинают свой путь в музыкальной индустрии.

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Марина Погосян
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