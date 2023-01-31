Россиянам назвали позволяющие лучше соображать продукты

Диетолог Кононенко: для хорошей работы мозга нужно есть свиной язык и белок куриного яйца

Белок куриного яйца, свиной язык и другие содержащие аминокислоту глицин продукты нужны для хорошей работы мозга и особенно полезны для школьников, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. В беседе с «Москвой 24» она назвала россиянам продукты, позволяющие лучше соображать.

Глицин, по словам Кононенко, нормализует давление и работу сердца, понижает уровень агрессии, способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Помимо того, эта аминокислота блокирует рецепторы адреналина и таким образом защищает клетки от избыточного действия гормонов стресса. «В качестве его источника ребенку можно давать белок куриного яйца, говядину, курицу, грудку индейки, запеченную горбушу, свиной язык. Также аминокислота содержится в семенах тыквы, сушеной спирулине и амарантовой крупе», — перечислила она.

В сытный и полезный завтрак школьника, продолжила Кононенко, можно включить куриные яйца, которые кроме глицина содержат и лецитин, полезный для работы мозга. Она посоветовала готовить на завтрак яйцо пашот с богатыми кальцием кунжутными семечками и авокадо — источником полезных растительных жиров.

Помимо этого, она рекомендовала давать детям на завтрак каши, например богатую магнием гречку, и добавлять в нее грецкие орехи, морковь и сливочное масло. А каши быстрого приготовления, мюсли и хлопья врач посоветовала из меню исключить. Предостерегла Кононенко и от приучения детей к бутербродам, еде всухомятку и сладкому.

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