Экс-сотрудник Белого дома Робертс предрек катастрофу в США из-за отказа от нефтедоллара

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к негативным последствиям для США. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Робертс назвал отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара важным решением, которое пресс проигнорировала. Он предрек катастрофу в США, поскольку этот шаг негативно повлияет на стоимость доллара, инфляцию и процентные ставки в стране.

Экс-сотрудник Белого дома добавил, что финансовая политика США, направленная на конфискацию активов и введение ограничений, ослабила позиции национальной валюты. Сейчас многие государства хотят попробовать применять свои валюты для торговли с партнерами, чтобы не зависеть от потенциальных угроз от Вашингтона.

«Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков», — заключил Робертс.

Ранее сообщалось, что в США испугались заката нефтедоллара из-за политики Байдена. Обозреватель American Thinker Дарлин Казелла предположила, что желание Китая покупать топливо за юани ослабить господство доллара на мировом отраслевом рынке.