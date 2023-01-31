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23:04, 31 января 2023Россия

Россиянам рассказали об изменениях с 1 февраля

В России с 1 февраля повысят материнский капитал и более 40 других социальных выплат

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 1 февраля в России произойдет ряд изменений, среди которых — индексация материнского капитала и других пособий, новые штрафы для операторов за отсутствие устойчивого интернета, вход на «Госуслуги» по биометрии и другие нововведения. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Маткапитал превысит 586 тысяч рублей

В России с 1 февраля вырастет размер материнского капитала. Об этом сообщает государственный портал «Объясняем.рф».

При рождении первенца маткапитал составит 586 946,72 рубля. Семьям, в которых появился второй ребенок, если ранее права на материнский капитал не возникало, выплатят 775 628,25 рубля.

Если семья ранее уже оформляла материнский капитал, то выплата на следующего ребенка составит 188 681,53 рубля.

586 946,72рубля

составит материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля

Единовременное пособие при рождении ребенка проиндексируют

С 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка проиндексируют на 12,4 процента — до 23 011 рублей. Об этом сообщал Минтруд.

Данное пособие — разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Около 40 выплат проиндексируют

В общей сложности с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 социальных пособий — это ежемесячные выплаты инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата и другие.

Повышение составит 11,9 процента. На эти цели власти направят 152,4 миллиарда рублей.

За отсутствие устойчивого интернета начнут штрафовать

Операторов связи начнут штрафовать за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы «интернета и сетей связи общего пользования» на территории России. Соответствующие поправки в КоАП вступают в силу 1 февраля.

Штраф для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч; для индивидуальных предпринимателей — 10-20 тысяч; для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей.

Невостребованные квартиры уволенных в запас военных передадут льготникам

Региональные власти получили право передавать другим очередникам квартиры, предназначавшиеся для людей, уволенных с военной службы, но не востребованные ими. Такой закон вступает в силу 4 февраля.

Жилье, предназначавшееся военным, может остаться невостребованным, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. Ранее регионам запрещалось передать его другим претендентам.

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Список разрешенных для параллельного импорта брендов дополнили

Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, пополнился новыми брендами. Теперь в этом списке есть, например, Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel. Соответствующий приказ Минпромторга вступает в силу 2 февраля.

На «Госуслуги» начнут пускать по биометрии

На портале «Госуслуги» запустили возможность авторизации с помощью данных биометрии. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 февраля.

Использовать биометрию для входа на «Госуслуги» смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование этого сервиса. Старые способы авторизации продолжат действовать.

Браконьерам усложнят жизнь

Государственный охотничий контроль по вступающему в силу 3 февраля закону начнет работать по-новому — в условиях постоянного рейда. Это означает, что егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно, а также будут перемещаться по охраняемой территории.

Если раньше рейды были плановыми, и их задачей являлось задержание браконьеров, то сейчас решили взяться за профилактику. Кроме того, поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.

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Игорь Дмитров
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