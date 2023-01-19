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19:09, 19 января 2023Экономика

В России с февраля увеличится размер маткапитала

Размер маткапитала на первого ребенка в России с 1 февраля составит почти 587 тыс. рублей

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В России с 1 февраля увеличится размер маткапитала и других социальных выплат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минфина страны.

Отмечается, что с этой даты более 40 мер соцподдержки проиндексируют на 11,9 процента. В частности, проиндексированы будут ежемесячные выплаты инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячная страховая выплата. Всего на эти цели власти направят 152,4 миллиарда рублей.

«Также будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 775,6 тысячи», — говорится в сообщении.

Ранее, с 1 января, в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырос до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее показатель составлял 15 279 рублей.

В середине января первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Свое предложение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Полина Матюхина
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