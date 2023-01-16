В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Зампред комитета ГД Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. С соответствующим предложением она обратилась к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой, передают «Известия».

Депутат отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике расходов граждан, оно ударит в первую очередь по малообеспеченным слоям населения.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать», — указала Лантратова в обращении к Голиковой.

Она отметила, что возможность оплачивать ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на несколько лет, поскольку, по ее информации, некоторые из них тратят на оплату коммуналки до 100 тысяч ежегодно.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья в России средствами из материнского капитала. Он написал обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

