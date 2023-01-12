В России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом

В России предложили оплачивать маткапиталом до 50 процентов стоимости аренды жилья

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить в России оплачивать аренду жилья средствами из материнского капитала. Об этом сообщает RT.

Орлов написал обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он отметил, что на данный момент маткапитал можно потратить на покупку нового жилья, однако многие семьи не имеют возможности приобрести собственную недвижимость и арендуют квартиру.

Разрешение оплачивать часть аренды маткапиталом, по словам директора, поддержало бы молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность. При этом предложение предполагает, что можно будет оплачивать до 50 процентов ежемесячной стоимости аренды.

Ранее эксперты заявили, что сэкономить на покупке или строительстве дома можно с помощью льготной ипотеки и маткапитала. Так, льготная ипотека позволяет существенно сэкономить на банковских процентах. Второй способ — маткапитал, который позволяет сберечь до 700 тысяч рублей.