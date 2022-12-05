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17:59, 5 декабря 2022Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома

«РБК»: на покупке и строительстве дома можно сэкономить с помощью льгот и маткапитала
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сэкономить на покупке или строительстве дома можно с помощью льготной ипотеки и маткапитала. Эти и другие способы потратить меньше средств на новое жилье назвали эксперты «РБК».

Возможность оформить льготный кредит для строительства или покупки дома есть по всем программам с господдержкой. Льготная ипотека позволяет существенно сэкономить на банковских процентах. Второй способ — маткапитал, который позволяет сберечь до 700 тысяч рублей. Кроме того, при строительстве или приобретении жилья россиянам, которые платят налоги в виде НДФЛ, могут вернуть до 260 тысяч рублей в качестве имущественного вычета. Ипотечники же могут получить до 390 тысяч рублей в виде вычета с банковских процентов.

Многодетные семьи могут воспользоваться дополнительной льготой — им предоставляется субсидия в размере 450 тысяч рублей. Можно воспользоваться скидкой на деревянные дома, сэкономив 350 тысяч рублей. Некоторые категории граждан также имеют право на получение государственного жилищного сертификата, который позволяет получить субсидию для покупки или строительства жилья. Размер суммы в сертификате зависит от условий конкретной программы. Кроме того, в некоторых регионах реализуется программа развития территорий, в рамках которой гражданам предоставляют бесплатную землю.

В ноябре россиянам назвали способ сэкономить на покупке квартиры. В этом помогут торг и налоговые вычеты. На фоне значительного падения спроса на рынке у покупателей появилась возможность существенно сбить стоимость объекта, договорившись с продавцом.

Александра Качан
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