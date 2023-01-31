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10:20, 31 января 2023Экономика

Дмитрий Малых назначен старшим вице-президентом Сбербанка

Дмитрий Малых назначен старшим вице-президентом Сбербанка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сбер продолжает трансформацию экосистемы В2С. Дмитрий Малых назначен старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит новый функциональный блок «Транзакционный банкинг В2С», который объединит подразделения, занимающиеся развитием карточных и эквайринговых продуктов, платежных решений, зачислениями и госсервисами.

В команде Сбера Дмитрий работает восемь лет. Его достижения отмечены корпоративными наградами Сбера и президента Российской Федерации. Среди них: запуск платформы альтернативных платежей SberPay для оплаты на сайтах и с использованием QR кода на терминалах банка, что позволило в 2022 году предоставить возможность совершать транзакции удобным способом без карт; развитие транспортного эквайринга (представлен в 148 городах России, в 2022 с помощью транспортных решений Сбера были оплачены более 2,2 миллиарда поездок). Сбербанк входит в тройку крупнейших эквайеров мира по версии Nilson Report и подтверждает этот статус три года подряд.

«Благодарю Дмитрия за высокие результаты и вклад в развитие эквайрингового бизнеса Сбера. Без сомнения, на новой позиции он выстроит сильную и эффективную команду, которая справится с вызовами рынка. У Сбера более 106 миллионов клиентов — физических лиц, они каждый день пользуются нашими картами, платежными решениями и сервисами. Наши клиенты верят в надежность Сбера. И мы не можем их подвести. Желаю Дмитрию и команде успехов!», — отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

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Татьяна Романова
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