Минобороны доложило об уничтожении французской установки Caesar в ДНР

Минобороны РФ доложило об уничтожении французской артиллерийской установки Caesar в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил журналистам во вторник, 31 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что на донецком направлении также удалось ликвидировать до 50 украинских военных. Помимо этого, Российской армией были уничтожены американская артиллерийская система М-777, а также гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», добавили в Минобороны.

28 января российское ведомство отчиталось об уничтожении 25 бойцов ВСУ, гаубицы и системы М-777 производства США под Харьковом и в Луганской народной республике.

Тогда же в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское под удары армейской авиации и огонь артиллерии попали скопления живых сил и техники противника.