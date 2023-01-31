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14:09, 31 января 2023Россия

Минобороны доложило об уничтожении французской установки Caesar в ДНР

Минобороны РФ доложило об уничтожении французской артиллерийской установки Caesar в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Globallookpress.com

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил журналистам во вторник, 31 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что на донецком направлении также удалось ликвидировать до 50 украинских военных. Помимо этого, Российской армией были уничтожены американская артиллерийская система М-777, а также гаубица «Мста-Б».

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На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», добавили в Минобороны.

28 января российское ведомство отчиталось об уничтожении 25 бойцов ВСУ, гаубицы и системы М-777 производства США под Харьковом и в Луганской народной республике.

Тогда же в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское под удары армейской авиации и огонь артиллерии попали скопления живых сил и техники противника.

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Анна Щербакова
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