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15:52, 31 января 2023Силовые структуры

Карточный игрок убил и расчленил россиянина и его мать из-за долга

В Иркутске суд арестовал карточного игрока, расчленившего знакомого и его пожилую мать

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске суд арестовал 24-летнего уроженца Бурятии по обвинению в двойном убийстве местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 7 января обвиняемый пришел домой к 57-летнему знакомому, обещавшему помочь ему вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ в апреле 2022 года. Приятели выпили и вскоре между ними вспыхнул конфликт, во время которого обвиняемый ударил ножом хозяина квартиры несколько раз. Тот от полученных ранений скончался. Гость также избавился от 86-летней матери погибшего, ставшей свидетелем убийства.

Обвиняемый ушел из квартиры знакомого, но на следующий день вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Он расчленил тела жертв, упаковал останки в мусорные пакеты и в течение двух дней вывез их на такси в садоводство Иркутского района, где работал. Оттуда через некоторое время обвиняемый перевез тела в арендованный гараж в Иркутске.

Двойное убийство было раскрыто по горячим следам сотрудниками уголовного розыска МВД. Карточного игрока нашли и задержали в компьютерном клубе Иркутска. Он ранее судим за кражи и грабежи. Подозреваемый признался в совершении преступления.

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Любовь Ширижик
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