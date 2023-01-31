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11:04, 31 января 2023Ценности

Россиянам раскрыли способ похудеть за неделю

Тренер Руслан Панов посоветовал россиянам отказаться на неделю от ужина

Фото: Shutterstock

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ сети фитнес-клубов XFIT в России Руслан Панов раскрыл россиянам способ похудеть за неделю. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 31 января.

По словам Панова, жировая ткань начнет сжигаться только при условии дефицита энергии. Так, за неделю человеку необходимо выполнить две-три интервальные тренировки, одну-две кардиотренировки средней или высокой интенсивности и две-три силовых. При этом собеседник издания отметил, что также можно прибегнуть к групповым занятиям.

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Кроме того, Панов посоветовал на данный период отказаться от ужина, но в то же время сделать завтрак максимально плотным. Например, включить в утренний прием пищи белок и сложные углеводы с клетчаткой, а в дневной — животный белок и овощи. «В первые дни, когда нагрузки в тренировках некритические, можно устроить детокс-дни, основной рацион в которых будет состоять из воды, вареного риса в небольшом количестве и огурцов», — уточнил тренер и напомнил об обязательном потреблении двух-четырех литров воды в день.

В заключение специалист отметил, что даже для подготовленного человека резкая приостановка быстрого похудения может привести к проблемам со здоровьем. В связи с этим Панов порекомендовал снижать физические нагрузки постепенно. «С каждой неделей количество тренировок нужно постепенно уменьшать, доведя свою физическую активность до поддерживающей, а именно до двух-четырех в неделю. Также рекомендуется оставить один день детокса, добавить легкий ужин и внести разнообразие в рацион», — пояснил он.

Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева назвала россиянкам простые способы похудеть в талии. По словам эксперта, каждый метод зависит от особенностей строения тела. Например, людям с узкой грудной клеткой и удлиненными конечностями намного проще привести себя в форму. Однако обладателям слабых мышц пресса и кортизолового живота классических упражнений, направленных на проработку прямых и наружных косых мышц живота, будет недостаточно.

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Мария Винар
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